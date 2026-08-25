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AGENDA · Le Havre

Atelier créatif Pâte de verre Atelier Chouette Verre Le Havre

mercredi 16 septembre 2026 · Atelier Chouette Verre · Le Havre

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Atelier Chouette Verre
Adresse
7 Rue des Drapiers
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Atelier créatif Pâte de verre

Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-16

Date(s) :
2026-09-16

Réalisez une sculpture en cire 3D puis moulez-la dans du plâtre avant de la transformer en verre. Votre création sera prête environ un mois après l’atelier. À partir de 12 ans Durée 4h Réservation obligatoire   .

Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie   atelierchouetteverre@gmail.com

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English : Atelier créatif Pâte de verre

L’événement Atelier créatif Pâte de verre Le Havre a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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