Atelier créatif – Plumes et p’tites feuilles au jardin du couvent des cordeliers,, Couvent des Cordeliers, Saint-Nizier-sous-Charlieu

Atelier créatif – Plumes et p’tites feuilles au jardin du couvent des cordeliers, Samedi 6 juin, 16h30 Couvent des Cordeliers Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Dans le cadre paisible et inspirant du jardin du couvent des cordeliers, venez créer un tableau à partir de matières végétales : feuilles, fleurs séchées, écorces, graines et fibre naturels.

Pas à pas, vous composerez une œuvre unique en jouant avec les formes, les textures et les couleurs de la nature.

Un moment de calme et de créativité et de reconnexion à la nature…vous repartez avec votre tableau.

Couvent des Cordeliers Chemin des Cordeliers, 42190 Saint-Nizier-sous-Charlieu, France Saint-Nizier-sous-Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477600742 https://www.couventdescordeliers.fr Le couvent des Cordeliers fondé au XIIIe siècle est l’un des rares édifices franciscains médiévaux conservés en France.

Situé à 700 mètres seulement de l’abbaye de Charlieu, cet ancien couvent de Franciscains est aujourd’hui converti en lieu de culture. Il conserve ses principaux éléments architecturaux : une église du XIVe siècle, avec une remarquable charpente du XVIIe siècle et des peintures murales des XIVe, XVe et XVIe siècles. Son architecture dépouillée permet de mieux contempler ses trésors, comme ses chapiteaux historiés. En voiture : de Saint-Etienne par l’A72, l’A89 et la N82, ou de Lyon par l’A89 et la N7 – Sortie 67 Perreux/Thizy. Parking. En bus : ligne régionale L25 (Roanne – Chauffailles) – arrêt Bénédictins.

Dans le cadre paisible et inspirant du couvent des cordeliers, venez créer un tableau à partir de matières végétales : feuilles, fleurs séchées, écorces, graines et fibre naturels.

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