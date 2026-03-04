Atelier – Illusions d’optique, Couvent des Cordeliers, Charlieu

Atelier – Illusions d’optique Dimanche 7 juin, 15h00 Couvent des Cordeliers Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Et si vos yeux vous jouaient des tours ?

Plongez en famille dans un univers fascinant où rien n’est tout à fait comme il semble…

Lors de cet atelier ludique, petits et grands découvriront le monde étonnant des illusions d’optique : images qui bougent, formes impossibles, couleurs trompeuses… Vous apprendrez pourquoi notre cerveau se laisse parfois piéger, tout en vous amusant !

Couvent des Cordeliers 1, chemin des Cordeliers 42190 Saint Nizier sous Charlieu Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33(0)4 77 60 07 42 https://www.couventdescordeliers.fr/jcms/lw_1396637/fr/accueil Le couvent des Cordeliers fondé au XIIIe siècle est l’un des rares édifices franciscains médiévaux conservés en France. Malgré une histoire mouvementée, il subsiste des éléments architecturaux remarquables. Parking à proximité

Rendez-vous aux jardins

©Département de la Loire