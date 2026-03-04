Atelier – Illusions d’optique, Couvent des Cordeliers, Charlieu
Atelier – Illusions d’optique, Couvent des Cordeliers, Charlieu dimanche 7 juin 2026.
Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00
Et si vos yeux vous jouaient des tours ?
Plongez en famille dans un univers fascinant où rien n’est tout à fait comme il semble…
Lors de cet atelier ludique, petits et grands découvriront le monde étonnant des illusions d’optique : images qui bougent, formes impossibles, couleurs trompeuses… Vous apprendrez pourquoi notre cerveau se laisse parfois piéger, tout en vous amusant !
Couvent des Cordeliers 1, chemin des Cordeliers 42190 Saint Nizier sous Charlieu Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Le couvent des Cordeliers fondé au XIIIe siècle est l'un des rares édifices franciscains médiévaux conservés en France. Malgré une histoire mouvementée, il subsiste des éléments architecturaux remarquables.
Rendez-vous aux jardins
