Spectacle – Prisme ou le plumage coloré des sons dans le jardin de l’Abbaye, Couvent des Cordeliers, Saint-Nizier-sous-Charlieu

Spectacle – Prisme ou le plumage coloré des sons dans le jardin de l’Abbaye Dimanche 7 juin, 16h00 Couvent des Cordeliers Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Prisme, c’est une promenade musicale et colorée, la rencontre d’une aventurière curieuse et d’un gardien parfois un peu grincheux, mais surtout sensible. C’est la découverte des couleurs et des sons, dans un jardin où les oiseaux parlent aux passants, où parfois les passants leur répondent, et où tous les secrets peuvent se chanter.

Ce duo est un échange autant avec le public qu’entre les artistes. Des jeux musicaux, des regards, des chants à deux ou avec les spectateurs.

La douceur de la voix de Zacharie et la délicatesse de son jeu à la guitare apportent toute la tendresse et la légèreté que ces chansons veulent offrir. Légèreté que l’on retrouve dans le texte car les oiseaux et leur plumage sont passés par là. Comme ça. Simple envie, ou peut-être besoin, de permettre aux esprits de s’envoler.

Couvent des Cordeliers Chemin des Cordeliers, 42190 Saint-Nizier-sous-Charlieu, France Saint-Nizier-sous-Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477600742 https://www.couventdescordeliers.fr Le couvent des Cordeliers fondé au XIIIe siècle est l’un des rares édifices franciscains médiévaux conservés en France.

Situé à 700 mètres seulement de l’abbaye de Charlieu, cet ancien couvent de Franciscains est aujourd’hui converti en lieu de culture. Il conserve ses principaux éléments architecturaux : une église du XIVe siècle, avec une remarquable charpente du XVIIe siècle et des peintures murales des XIVe, XVe et XVIe siècles. Son architecture dépouillée permet de mieux contempler ses trésors, comme ses chapiteaux historiés. En voiture : de Saint-Etienne par l’A72, l’A89 et la N82, ou de Lyon par l’A89 et la N7 – Sortie 67 Perreux/Thizy. Parking. En bus : ligne régionale L25 (Roanne – Chauffailles) – arrêt Bénédictins.

Prisme, c’est une promenade musicale et colorée, la rencontre d’une aventurière curieuse et d’un gardien parfois un peu grincheux, mais surtout sensible. C’est la découverte des couleurs et des sons,…

©Pierre Jaffeux