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Atelier créatif | Portrait de lapin Lalinde

Atelier créatif | Portrait de lapin Lalinde

Atelier créatif | Portrait de lapin Lalinde mercredi 17 juin 2026.

Adresse : Médiathèque

Ville : 24150 Lalinde

Département : Dordogne

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Lalinde

Atelier créatif | Portrait de lapin

Médiathèque Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:30:00
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

La médiathèque propose un atelier créatif portrait de lapin en hommage à la célèbre autrice Béatrix Potter et à son fabuleux Pierre Lapin.

Sur inscription Accessible dès 6 ans.   .

Médiathèque Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 70 60  mediatheque@ville-lalinde.fr

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English :

L’événement Atelier créatif | Portrait de lapin Lalinde a été mis à jour le 2026-06-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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