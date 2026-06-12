Lalinde

Atelier créatif | Portrait de lapin

Médiathèque Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 10:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

La médiathèque propose un atelier créatif portrait de lapin en hommage à la célèbre autrice Béatrix Potter et à son fabuleux Pierre Lapin.

Sur inscription Accessible dès 6 ans. .

Médiathèque Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 70 60 mediatheque@ville-lalinde.fr

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English :

L’événement Atelier créatif | Portrait de lapin Lalinde a été mis à jour le 2026-06-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides