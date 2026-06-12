Atelier créatif | Portrait de lapin Lalinde
Atelier créatif | Portrait de lapin Lalinde mercredi 17 juin 2026.
Lalinde
Atelier créatif | Portrait de lapin
Médiathèque Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
La médiathèque propose un atelier créatif portrait de lapin en hommage à la célèbre autrice Béatrix Potter et à son fabuleux Pierre Lapin.
Sur inscription Accessible dès 6 ans. .
Médiathèque Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 70 60 mediatheque@ville-lalinde.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier créatif | Portrait de lapin Lalinde a été mis à jour le 2026-06-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Lalinde (Dordogne)
- Café philo | Le progrès Café associatif l’Imaginaire Lalinde 12 juin 2026
- Fête de la bière artisanale et locale Lalinde 13 juin 2026
- Tournoi du Coulobre Lalinde 13 juin 2026
- Exposition | Bord de mer par Régis Bataille Café associatif l’Imaginaire Lalinde 17 juin 2026
- Spectacle | Un arc-en-ciel d’amour par Annie Grellety Café associatif l’Imaginaire Lalinde 19 juin 2026