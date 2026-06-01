Café philo | Le progrès Café associatif l’Imaginaire Lalinde
Café philo | Le progrès Café associatif l’Imaginaire Lalinde vendredi 12 juin 2026.
Lalinde
Café philo | Le progrès
Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Café philo sur le thème du progrès. .
Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 18 92 38 contact@assolimaginaire.fr
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English : Café philo | Le progrès
L’événement Café philo | Le progrès Lalinde a été mis à jour le 2026-06-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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