Café philo | Le progrès Café associatif l’Imaginaire Lalinde vendredi 12 juin 2026.

Lalinde

Café philo | Le progrès

Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Café philo sur le thème du progrès. .

Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 18 92 38 contact@assolimaginaire.fr

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English : Café philo | Le progrès

L’événement Café philo | Le progrès Lalinde a été mis à jour le 2026-06-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides