Tournoi du Coulobre Lalinde
Tournoi du Coulobre Lalinde samedi 13 juin 2026.
Lalinde
Tournoi du Coulobre
Stade de la Maroutine Lalinde Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-13 20:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Prêts à jouer au tournoi à 5 du Coulobre ?
18 équipes constituées d’entreprise, de bandes de copains, de sportifs (toutes disciplines confondues), … vont s’affronter ! N’attendez pas et venez participer, il est encore temps de s’inscrire.
Soirée festive à suite du tournoi restauration, buvette et DJ. .
Stade de la Maroutine Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 42 76 37
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English : Tournoi du Coulobre
L’événement Tournoi du Coulobre Lalinde a été mis à jour le 2026-05-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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