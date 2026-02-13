Lalinde

Tournoi du Coulobre

Stade de la Maroutine Lalinde Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 16:00:00

fin : 2026-06-13 20:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Prêts à jouer au tournoi à 5 du Coulobre ?

18 équipes constituées d’entreprise, de bandes de copains, de sportifs (toutes disciplines confondues), … vont s’affronter ! N’attendez pas et venez participer, il est encore temps de s’inscrire.

Soirée festive à suite du tournoi restauration, buvette et DJ. .

Stade de la Maroutine Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 42 76 37

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English : Tournoi du Coulobre

L’événement Tournoi du Coulobre Lalinde a été mis à jour le 2026-05-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides