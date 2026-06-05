EXPO Flower Power Lalinde
EXPO Flower Power Lalinde samedi 20 juin 2026.
Lalinde
EXPO Flower Power
Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
À la Maison De Montard, découvrez EXPO Flower Power Les artistes en herbe de l’AJMR célèbrent le pouvoir des fleurs .
Une exposition colorée et pleine de créativité où les jeunes artistes de l’AJMR rendent hommage à la nature et à l’univers floral à travers leurs œuvres. Un moment artistique et convivial à partager à Lalinde.
17h Atelier découverte éveil musical 18h Concert Vernissage et pot convivial .
Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 70 03 51
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English : EXPO Flower Power
L’événement EXPO Flower Power Lalinde a été mis à jour le 2026-06-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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