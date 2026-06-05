Lalinde

EXPO Flower Power

Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

À la Maison De Montard, découvrez EXPO Flower Power Les artistes en herbe de l’AJMR célèbrent le pouvoir des fleurs .

Une exposition colorée et pleine de créativité où les jeunes artistes de l’AJMR rendent hommage à la nature et à l’univers floral à travers leurs œuvres. Un moment artistique et convivial à partager à Lalinde.

17h Atelier découverte éveil musical 18h Concert Vernissage et pot convivial .

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 70 03 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : EXPO Flower Power

L’événement EXPO Flower Power Lalinde a été mis à jour le 2026-06-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides