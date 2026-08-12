Atelier créatif pour les enfants Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure
samedi 19 septembre 2026 · Prieuré de Charrière · Châteauneuf-de-Galaure
Informations pratiques
Châteauneuf-de-Galaure
Atelier créatif pour les enfants
Prieuré de Charrière 1125 route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Atelier créatif pour les enfants pendant la visite du prieuré encadrée par les aînés.
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Prieuré de Charrière 1125 route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 51 72 11 patrimoinecasyelneuvois26@gmail.com
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English :
Creative workshop for children during the guided tour of the priory, led by the students.
L’événement Atelier créatif pour les enfants Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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