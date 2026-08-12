Atelier créatif pour les enfants Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure

Informations pratiques

Châteauneuf-de-Galaure

Atelier créatif pour les enfants

Prieuré de Charrière 1125 route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Atelier créatif pour les enfants pendant la visite du prieuré encadrée par les aînés.

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Prieuré de Charrière 1125 route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 51 72 11 patrimoinecasyelneuvois26@gmail.com

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English :

Creative workshop for children during the guided tour of the priory, led by the students.

L’événement Atelier créatif pour les enfants Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche