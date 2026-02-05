Pianocéan Châteauneuf-de-Galaure
Pianocéan Châteauneuf-de-Galaure mardi 15 septembre 2026.
Pianocéan
Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Drôme
Tarif : – –
Début : 2026-09-15 19:00:00
fin : 2026-09-15 21:00:00
Projet artistique et humaniste porté par le piano et la voix de Marieke.
Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 88 72 80 njb1247@gmail.com
English :
Marieke’s piano and voice support an artistic and humanist project.
