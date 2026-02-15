Festival JS Bach De Erik Satie à Queen… Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure

Festival JS Bach De Erik Satie à Queen…

Prieuré de Charrière 1125 route de charriere Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Musiques de Satie, Piazzolla, Villa-Lobos, Rota, Brassens, Rolling Stones, Queen…

Duo Lyra: Manon Opavska (harpe), Tony Coullet (mandoline).

.

Prieuré de Charrière 1125 route de charriere Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Music by Satie, Piazzolla, Villa-Lobos, Rota, Brassens, Rolling Stones, Queen…

Duo Lyra: Manon Opavska (harp), Tony Coullet (mandolin).

L’événement Festival JS Bach De Erik Satie à Queen… Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-02-15 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche