Festival JS Bach De Erik Satie à Queen… Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure vendredi 31 juillet 2026.
Prieuré de Charrière 1125 route de charriere Châteauneuf-de-Galaure Drôme
Début : 2026-07-31 21:00:00
Musiques de Satie, Piazzolla, Villa-Lobos, Rota, Brassens, Rolling Stones, Queen…
Duo Lyra: Manon Opavska (harpe), Tony Coullet (mandoline).
English :
Music by Satie, Piazzolla, Villa-Lobos, Rota, Brassens, Rolling Stones, Queen…
Duo Lyra: Manon Opavska (harp), Tony Coullet (mandolin).
