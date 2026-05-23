Le miel et les abeilles (visite et dégustation) Châteauneuf-de-Galaure
Le miel et les abeilles (visite et dégustation) Châteauneuf-de-Galaure jeudi 9 juillet 2026.
Châteauneuf-de-Galaure
Le miel et les abeilles (visite et dégustation)
4 rue des Chênes Châteauneuf-de-Galaure Drôme
Tarif : 3.3 – 3.3 – 3.3 EUR
6 à 14 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-27
Visite de la miellerie et extraction du miel du moment. C’est un apiculteur passionné qui vous fera la visite ! Une dégustation de différents miels sera proposée en fin de visite. Boutique sur place. Sur réservation uniquement.
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4 rue des Chênes Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 33 porte@dromardeche.fr
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English :
Visit the honey house and extract the honey of the moment. A passionate beekeeper will give you the tour! A tasting of different honeys will be offered at the end of the visit. Store on site. Reservations required.
L’événement Le miel et les abeilles (visite et dégustation) Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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