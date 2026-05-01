Exposition Textiles de fil en fil Charrière Châteauneuf-de-Galaure
Exposition Textiles de fil en fil Charrière Châteauneuf-de-Galaure samedi 30 mai 2026.
Châteauneuf-de-Galaure
Exposition Textiles de fil en fil
Charrière 1125 Route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-05-30
Exposition de fil en fil sur le textile photographies, artiste Fontencomble, costumes de diverses époques, tableaux en tissus appliqués
Vernissage le 30 mai à 18h.
Clôture le 12 juin avec un Cluedo à 18h.
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Charrière 1125 Route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 51 72 11 patrimoinecastelneuvois26@gmail.com
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English :
De fil en fil textile exhibition: photographs, Fontencomble artist, costumes from various eras, applied fabric paintings
Opening on May 30 at 6pm.
Closing on June 12 with a Cluedo at 6pm.
L’événement Exposition Textiles de fil en fil Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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