Exposition Textiles de fil en fil Charrière Châteauneuf-de-Galaure

Châteauneuf-de-Galaure

Exposition Textiles de fil en fil

Charrière 1125 Route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-05-30

Exposition de fil en fil sur le textile photographies, artiste Fontencomble, costumes de diverses époques, tableaux en tissus appliqués

Vernissage le 30 mai à 18h.

Clôture le 12 juin avec un Cluedo à 18h.

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Charrière 1125 Route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 51 72 11 patrimoinecastelneuvois26@gmail.com

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English :

De fil en fil textile exhibition: photographs, Fontencomble artist, costumes from various eras, applied fabric paintings

Opening on May 30 at 6pm.

Closing on June 12 with a Cluedo at 6pm.

L’événement Exposition Textiles de fil en fil Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche