Fête de la nature Châteauneuf-de-Galaure
Fête de la nature Châteauneuf-de-Galaure samedi 30 mai 2026.
Châteauneuf-de-Galaure
Fête de la nature
Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 13:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
La Fête de la Nature célèbre sa 20ème édition avec une journée dédiée à la biodiversité. Au programme ateliers créatifs, jeux, stands variés, balades pédestres et à vélo, exposition photographique et buvette. L’événement est gratuit et ouvert à tous.
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Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 62 20
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English :
The Fête de la Nature celebrates its 20th edition with a day dedicated to biodiversity. On the program: creative workshops, games, various stalls, walks and bike rides, photo exhibition and refreshments. The event is free and open to all.
L’événement Fête de la nature Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche