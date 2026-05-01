Châteauneuf-de-Galaure

Fête de la nature

Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 13:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La Fête de la Nature célèbre sa 20ème édition avec une journée dédiée à la biodiversité. Au programme ateliers créatifs, jeux, stands variés, balades pédestres et à vélo, exposition photographique et buvette. L’événement est gratuit et ouvert à tous.

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Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 62 20

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English :

The Fête de la Nature celebrates its 20th edition with a day dedicated to biodiversity. On the program: creative workshops, games, various stalls, walks and bike rides, photo exhibition and refreshments. The event is free and open to all.

L’événement Fête de la nature Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche