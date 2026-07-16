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Atelier créatif : préparons « Septembre ensemble », Quartier Grimau, Saint-Étienne-du-Rouvray

mercredi 12 août 2026 · Quartier Grimau · Saint-Étienne-du-Rouvray

Atelier créatif : préparons « Septembre ensemble », Quartier Grimau, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Lieu
Quartier Grimau
Adresse
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Ville
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Département
Seine-Maritime
Tarif
Gratuit - Tout public. Sur réservation

Atelier créatif : préparons « Septembre ensemble » Mercredi 12 août, 14h00 Quartier Grimau Seine-Maritime

Gratuit – Tout public. Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-12T14:00:00+02:00 – 2026-08-12T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-12T14:00:00+02:00 – 2026-08-12T16:00:00+02:00

Quartier Grimau 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 58 34 91 »}]
Création de la scénographie de l’édition 2026 de « Septembre ensemble ».

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