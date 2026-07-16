Atelier créatif – recup’ livres, Médiathèque Intercommunale de Maubert-Fontaine, Maubert-Fontaine

Informations pratiques

Atelier créatif – recup’ livres Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Intercommunale de Maubert-Fontaine Ardennes

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

À l’occa­sion de la fête qui célèbre les biblio­thèques, Bibli en folie, nous vous propo­sons deux ateliers manuels et artis­tiques pour donner une seconde vie aux livres abîmés ou dont plus personnes ne veut…

À Maubert-Fontaine :

Décou­page de livre : trans­for­mer un livre en tableau 3D !

À Signy-le-Petit :

Créa­tion de porte-clés « mini-livres »

À partir de 6 ans – Gratuit

Médiathèque Intercommunale de Maubert-Fontaine Rue du Grand Turc Maubert-Fontaine Maubert-Fontaine 08260 Ardennes Grand Est 03.24.59.91.55 https://www.ardennes-thierache.com/fr/les-mediatheques https://www.facebook.com/ArdennesThierache?locale=fr_FR Ouverte dans les lieux actuels depuis début 2024.

Inscription gratuite pour tous.

Dispose d’une ludothèque et d’une gaming zone, de jouets pour jeunes enfants, d’un coin café.

Animations régulières : malles aux histoires, après-midi et soirées jeux, club lecture, atelier de langue en anglais. Ascenseur, petit parking devant, rue du Grand Turc.

Biblis en folie 2026

©Canva