Atelier créatif – recup’ livres, Médiathèque Intercommunale de Maubert-Fontaine, Maubert-Fontaine
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Intercommunale de Maubert-Fontaine · Maubert-Fontaine
Informations pratiques
Atelier créatif – recup’ livres Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Intercommunale de Maubert-Fontaine Ardennes
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
À l’occasion de la fête qui célèbre les bibliothèques, Bibli en folie, nous vous proposons deux ateliers manuels et artistiques pour donner une seconde vie aux livres abîmés ou dont plus personnes ne veut…
- À Maubert-Fontaine :
Découpage de livre : transformer un livre en tableau 3D !
- À Signy-le-Petit :
Création de porte-clés « mini-livres »
À partir de 6 ans – Gratuit
Médiathèque Intercommunale de Maubert-Fontaine Rue du Grand Turc Maubert-Fontaine Maubert-Fontaine 08260 Ardennes Grand Est 03.24.59.91.55 https://www.ardennes-thierache.com/fr/les-mediatheques https://www.facebook.com/ArdennesThierache?locale=fr_FR Ouverte dans les lieux actuels depuis début 2024.
Inscription gratuite pour tous.
Dispose d’une ludothèque et d’une gaming zone, de jouets pour jeunes enfants, d’un coin café.
Animations régulières : malles aux histoires, après-midi et soirées jeux, club lecture, atelier de langue en anglais. Ascenseur, petit parking devant, rue du Grand Turc.
Biblis en folie 2026
©Canva