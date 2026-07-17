Exposition « Maubert-Fontaine : d’hier à aujourd’hui », Salle polyvalente, Maubert-Fontaine

Informations pratiques

Exposition « Maubert-Fontaine : d’hier à aujourd’hui » 18 – 20 septembre Salle polyvalente Ardennes

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’occa­sion des Jour­nées du patri­moine, remon­tons le temps !

Nous vous propo­sons une immer­sion dans l’histoire locale, à travers l’image, la parole et le geste.

Au programme :

Expo­si­tion photos avant/après : recon­naître les lieux au passé, mesu­rer les chan­ge­ments, se surprendre.

Repor­tage vidéos : les anciens partagent souve­nirs et mémoire de leur village.

Stands métiers d’antan : tailleur de pierre, ébéniste, brodeuses, ferron­nier, insti­tu­teur… les anciens métiers reprennent vie devant vos yeux !

Inau­gu­ra­tion – Vendredi 18 septembre à 18h.

Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre 10h-12h & 14h-18h.

Entrée libre – buvette et petite restau­ra­tion par Eva 08.

Salle polyvalente 5 rue de la gare 08260 Maubert-Fontaine Maubert-Fontaine 08260 Ardennes Grand Est

A l’occa­sion des Jour­nées du patri­moine, remon­tons le temps !

©Archives départementales