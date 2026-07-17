Exposition « Maubert-Fontaine : d’hier à aujourd’hui », Salle polyvalente, Maubert-Fontaine
vendredi 18 septembre 2026 · Salle polyvalente · Maubert-Fontaine
Informations pratiques
Exposition « Maubert-Fontaine : d’hier à aujourd’hui » 18 – 20 septembre Salle polyvalente Ardennes
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
A l’occasion des Journées du patrimoine, remontons le temps !
Nous vous proposons une immersion dans l’histoire locale, à travers l’image, la parole et le geste.
Au programme :
Exposition photos avant/après : reconnaître les lieux au passé, mesurer les changements, se surprendre.
Reportage vidéos : les anciens partagent souvenirs et mémoire de leur village.
Stands métiers d’antan : tailleur de pierre, ébéniste, brodeuses, ferronnier, instituteur… les anciens métiers reprennent vie devant vos yeux !
Inauguration – Vendredi 18 septembre à 18h.
Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre 10h-12h & 14h-18h.
Entrée libre – buvette et petite restauration par Eva 08.
Salle polyvalente 5 rue de la gare 08260 Maubert-Fontaine Maubert-Fontaine 08260 Ardennes Grand Est
A l’occasion des Journées du patrimoine, remontons le temps !
©Archives départementales