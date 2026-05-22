Atelier créatif spécial fête des parents Rue Marcel Cachin Domérat

Domérat

Atelier créatif spécial fête des parents

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27 17:00:00

Date(s) :

2026-05-27

À l’occasion des fêtes des Mères et des Pères, participez à des ateliers créatifs mêlant imagination et recyclage écrivez de jolis poèmes et fabriquez des porte-clés personnalisés pour offrir un cadeau unique !

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Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr

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English :

For Mother?s and Father?s Day, take part in creative workshops combining imagination and recycling: write beautiful poems and make personalized key rings for a unique gift!

L’événement Atelier créatif spécial fête des parents Domérat a été mis à jour le 2026-05-20 par Montluçon Tourisme