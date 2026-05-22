Atelier créatif spécial fête des parents Rue Marcel Cachin Domérat
Atelier créatif spécial fête des parents Rue Marcel Cachin Domérat mercredi 27 mai 2026.
Domérat
Atelier créatif spécial fête des parents
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27 17:00:00
Date(s) :
2026-05-27
À l’occasion des fêtes des Mères et des Pères, participez à des ateliers créatifs mêlant imagination et recyclage écrivez de jolis poèmes et fabriquez des porte-clés personnalisés pour offrir un cadeau unique !
.
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For Mother?s and Father?s Day, take part in creative workshops combining imagination and recycling: write beautiful poems and make personalized key rings for a unique gift!
L’événement Atelier créatif spécial fête des parents Domérat a été mis à jour le 2026-05-20 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Domérat (Allier)
- Défi Débranche ! Balade contée Il était une fois Dehors Départ de la crèche Au Royaume des Ptits Loups Domérat 22 mai 2026
- Défi Débranche ! Séance de jeu Loup Garou Départ de la crèche Au Royaume des Ptits Loups Domérat 22 mai 2026
- Journées portes ouvertes de l’Aérodrome Avenue Jules Védrine Domérat 23 mai 2026
- Défi Débranche ! Tournoi de pétanque Rue Marcel Cachin Domérat 29 mai 2026
- Lecture À la ligne Centre Albert Poncet Domérat 30 mai 2026