Journées portes ouvertes de l’Aérodrome Avenue Jules Védrine Domérat

Domérat

Journées portes ouvertes de l’Aérodrome

Avenue Jules Védrine Aérodrome de Villars Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 20:00:00

Date(s) :

2026-05-23

PILOTEZ-VOUS-MEME pour un vol de 30 minutes supervisé par un instructeur, avec briefing de préparation.

Baptême de l’air (vols de 15 minutes à 20 mn selon le vent) circuit tour de Montluçon.

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Avenue Jules Védrine Aérodrome de Villars Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 18 99

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English :

PILOT YOURSELF for a 30-minute flight supervised by an instructor, with preparation briefing.

Baptism of the air (flights of 15 minutes to 20 minutes depending on wind conditions) around Montluçon.

L’événement Journées portes ouvertes de l’Aérodrome Domérat a été mis à jour le 2026-05-15 par Montluçon Tourisme