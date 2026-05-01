Défi Débranche ! Séance de jeu Loup Garou Départ de la crèche Au Royaume des Ptits Loups Domérat

Domérat

Défi Débranche ! Séance de jeu Loup Garou

Départ de la crèche Au Royaume des Ptits Loups 335 boulevard Victor Hugo Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Du 19 au 29 mai, Montluçon Communauté organise un défi sans écran, avec de nombreuses animations sur tout le territoire.

Dans ce cadre, la médiathèque de Domérat vous propose une partie de Loup Garou spacial ado !

Sur inscription.

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Départ de la crèche Au Royaume des Ptits Loups 335 boulevard Victor Hugo Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr

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English :

From May 19 to 29, Montluçon Communauté is organizing a screen-free challenge, with numerous events throughout the region.

As part of the event, the Domérat media library will be playing a game of Loup Garou , a spacial game for teenagers!

Registration required.

L’événement Défi Débranche ! Séance de jeu Loup Garou Domérat a été mis à jour le 2026-04-29 par Montluçon Tourisme