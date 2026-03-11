Partageons nos découvertes Rue Marcel Cachin Domérat

Domérat

Partageons nos découvertes autour du livre

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 16:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Venez partagez vos coups de cœur et découvrir des pépites qui raviront votre esprit et votre imagination grâce à ce groupe collaboratif entre l’équipe de votre médiathèque et ses usagers !

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Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr

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English :

Come and share your favorites and discover nuggets that will delight your mind and imagination, thanks to this collaborative group between your media library team and its users!

L’événement Partageons nos découvertes autour du livre Domérat a été mis à jour le 2026-04-27 par Montluçon Tourisme