Défi Débranche ! Balade contée Il était une fois Dehors Départ de la crèche Au Royaume des Ptits Loups Domérat

Domérat

Défi Débranche ! Balade contée Il était une fois Dehors

Départ de la crèche Au Royaume des Ptits Loups 335 boulevard Victor Hugo Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 17:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Du 19 au 29 mai, Montluçon Communauté organise un défi sans écran, avec de nombreuses animations sur tout le territoire.

Dans ce cadre, la médiathèque de Domérat vous propose une balade contée pour prendre l’air en famille !

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Départ de la crèche Au Royaume des Ptits Loups 335 boulevard Victor Hugo Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr

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English :

From May 19 to 29, Montluçon Communauté is organizing a screen-free challenge, with numerous events throughout the region.

As part of the event, the Domérat media library is offering a storytelling walk for the whole family!

L’événement Défi Débranche ! Balade contée Il était une fois Dehors Domérat a été mis à jour le 2026-04-29 par Montluçon Tourisme