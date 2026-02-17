Journées portes ouvertes de l’Aérodrome Avenue Jules Védrine Domérat
Journées portes ouvertes de l’Aérodrome Avenue Jules Védrine Domérat vendredi 5 juin 2026.
Domérat
Journées portes ouvertes de l’Aérodrome
Avenue Jules Védrine Aérodrome de Villars Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Baptêmes de l’air vendredi de 16h30 à 20h30 et samedi et dimanche de 8h30 à 20h30
– Circuit tour de Montluçon
– Paysage exceptionnel
– Expérience unique
– Partage entre famille et amis
– Tarifs préférentiels pour les journées portes ouvertes
.
Avenue Jules Védrine Aérodrome de Villars Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 18 99
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English :
Baptisms of the air Friday from 4:30 pm to 8:30 pm and Saturday and Sunday from 8:30 am to 8:30 pm
– Tour of Montluçon
– Exceptional scenery
– Unique experience
– Sharing with family and friends
– Preferential rates for open days
L’événement Journées portes ouvertes de l’Aérodrome Domérat a été mis à jour le 2026-05-15 par Montluçon Tourisme
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