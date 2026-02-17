Journées portes ouvertes de l’Aérodrome Avenue Jules Védrine Domérat

Domérat

Journées portes ouvertes de l’Aérodrome

Avenue Jules Védrine Aérodrome de Villars Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Baptêmes de l’air vendredi de 16h30 à 20h30 et samedi et dimanche de 8h30 à 20h30

– Circuit tour de Montluçon

– Paysage exceptionnel

– Expérience unique

– Partage entre famille et amis

– Tarifs préférentiels pour les journées portes ouvertes

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Avenue Jules Védrine Aérodrome de Villars Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 18 99

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English :

Baptisms of the air Friday from 4:30 pm to 8:30 pm and Saturday and Sunday from 8:30 am to 8:30 pm

– Tour of Montluçon

– Exceptional scenery

– Unique experience

– Sharing with family and friends

– Preferential rates for open days

L’événement Journées portes ouvertes de l’Aérodrome Domérat a été mis à jour le 2026-05-15 par Montluçon Tourisme