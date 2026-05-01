Défi Débranche ! Tournoi de pétanque Rue Marcel Cachin Domérat
Défi Débranche ! Tournoi de pétanque Rue Marcel Cachin Domérat vendredi 29 mai 2026.
Domérat
Défi Débranche ! Tournoi de pétanque
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris (Cour arrière) Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Du 19 au 29 mai, Montluçon Communauté organise un défi sans écran, avec de nombreuses animations sur tout le territoire.
Dans ce cadre, la médiathèque de Domérat vous propose un tournoi de pétanque dans la joie et la bonne humeur !
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Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris (Cour arrière) Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr
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English :
From May 19 to 29, Montluçon Communauté is organizing a screen-free challenge, with numerous events throughout the region.
As part of the event, the Domérat media library will be hosting a pétanque tournament in a fun and friendly atmosphere!
L’événement Défi Débranche ! Tournoi de pétanque Domérat a été mis à jour le 2026-04-29 par Montluçon Tourisme
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