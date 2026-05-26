Atelier créatif Stage Croq’mots Lamballe-Armor
Atelier créatif Stage Croq’mots Lamballe-Armor samedi 20 juin 2026.
Lamballe-Armor
Atelier créatif Stage Croq’mots
Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Une journée pour réveiller votre créativité en toute simplicité !
Un phrase ou deux, glanéés dans votre quotidien, transformées en pépites poétiques, drôles ou rêveuses. Pour leur donner vie chaque texte devient une petite page illustrée, à la manière d’un carnet de voyage intérieur.
Aucun prérequis, seulement l’envie d’essayer laisser venir les mots, les formes, les petits riens qui font tout.
Le matériel sera fourni. Inscription par mail et téléphone. Adresse communiquée après inscription. .
Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 15 05 81
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English :
L’événement Atelier créatif Stage Croq’mots Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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