Comédie historico-romantique « Nos lendemains » Café-Théâtre des Ballons Rouges Lamballe-Armor jeudi 11 juin 2026.

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-06-11 20:00:00

2026-06-11

1969 le 1er homme marche sur la lune. Christian et Annie ont 15 ans et des rêves plein la tête. Lui veut piloter une navette spatiale et elle découvrir Woodstock. 1974, 1981, 1989… Les années passent et s’accompagnent d’évènements marquants dont ils seront les témoins privilégiés. Inséparables, irréconciliables, solidaires, engagés ou inquiets, avec humour et gravité, la petite histoire de Tianou et Nini va s’écrire en parallèle de la grande Histoire.

Auteur Lisa Chevallier

Mise en scène Tania Tsikounas

Interprétation Rémi Bourdeau et Lisa Chevallier .

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 62 50 60

