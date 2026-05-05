Atelier créatif « Superposition réaliste par l’illumination », Druskininkai Town Museum Gallery, Druskininkai

Atelier créatif « Superposition réaliste par l’illumination » Samedi 23 mai, 18h00 Druskininkai Town Museum Gallery Druskininkų savivaldybė

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

La galerie du musée de la ville de Druskininkai vous invite non seulement à découvrir la Nuit des musées, mais aussi à vous immerger dans un acte créatif où la lumière devient un outil vivant et changeant. « Superposition réaliste par l’illumination » est une technique originale de Severa Mirga Giliūtė, étudiante en arts graphiques à l’Académie des arts de Vilnius, née d’expérimentations avec la lumière et réalisée à partir de photographies personnelles et de logiciels de graphisme.

Ici, vous créerez vos propres collages, les superposerez, les illuminerez, les transformerez. Vous vous plongerez dans ce que nous confions habituellement aux logiciels : le jeu de la lumière, les filtres, la séparation des couleurs. Mais cette fois, tout se passera entre vos mains – en direct, ici et maintenant.

Vous plongerez vos collages dans la lumière, observerez leurs transformations, la naissance d’un spectre de couleurs à partir de la lumière blanche, et verrez les couches « respirer » et se révéler sous de nouvelles formes.

L’atelier est ouvert à tous – cette expérience convient à tous les âges, aussi bien aux débutants qu’aux créateurs curieux.

C’est une occasion unique de vivre la créativité autrement : faire soi-même ce que la technologie réalise habituellement. Comprendre le processus de l’intérieur, ressentir la lumière comme une matière et découvrir des solutions visuelles inattendues.

Si vous souhaitez véritablement expérimenter la naissance d’une image, cet atelier est fait pour vous. Profitez-en !

Druskininkai Town Museum Gallery M. Čiurlionio str. 37, Druskininkai LT-66164 Druskininkai 66164 Old Town Druskininkų savivaldybė Alytus County

Nuit européenne des musées

©Severa Mirga Gilytė