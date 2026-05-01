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ATELIER CRÉATIF SUR LE THÈME DE LA MER Villemagne-l’Argentière

ATELIER CRÉATIF SUR LE THÈME DE LA MER Villemagne-l’Argentière mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : rue du Mail

Ville : 34600 Villemagne-l'Argentière

Département : Hérault

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Tarif :

Villemagne-l’Argentière

ATELIER CRÉATIF SUR LE THÈME DE LA MER

rue du Mail Villemagne-l’Argentière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Atelier créatif sur le thème de la mer
Villemagne l’Argentière à côté de l’école
Information au 06 26 20 22 54
Atelier créatif sur le thème de la mer
Villemagne l’Argentière à côté de l’école
Information au 06 26 20 22 54   .

rue du Mail Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 26 20 22 54 

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English :

Creative workshop on the theme of the sea
Villemagne l’Argentière, next to the school
For more information, call 06 26 20 22 54

L’événement ATELIER CRÉATIF SUR LE THÈME DE LA MER Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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