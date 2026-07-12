DUO D’ÉCHASSIERS MUSICIENS Villemagne-l’Argentière

Informations pratiques

Villemagne-l’Argentière

DUO D’ÉCHASSIERS MUSICIENS

Place St Majan Villemagne-l’Argentière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

FESTIVAL SONG D’UNE NUIT D’ÉTÉ DU 3 AU 9 AOUT 2026

Jeudi 6 août

18h00 Ouverture du village des exposants, du bar et de la restauration.

18h30 et 21h00 Les mandadores Duo d’échassiers musiciens accordéon/violon en déambulation dans les rues

Gratuit

Informations au 06 62 06 18 14

Prix concerts 20€ 15€/adhérent 50€/3pass concerts

FESTIVAL SONG D’UNE NUIT D’ÉTÉ DU 3 AU 9 AOUT 2026

LES ANIMATIONS

Place SAINT-MAJAN

Ici c’est gratuit

C’est là qu’est né l’esprit du festival !

Cette petite place à l‘ombre des platanes est devenue le lieu incontournable du festival ici se font les rencontres, se créent les amitiés.

Ici se découvrent, sur la petite scène tremplin, des artistes originaux et plein de talent.

Jeudi 6 août

18h00 Ouverture du village des exposants, ouverture du bar et de la restauration.

18h30 et 21h00 Les mandadores Duo d’échassiers musiciens accordéon/violon en déambulation dans les rues

Vendredi 7 août

18h30 Ivan / Back in Sax Medley de standards internationaux et compositions originales au saxophone un verre de saxo pour un air d’apéro 

Samedi 8 août

18h30 Tous en scène Chansons, accordéons, violons, les talents des master classes du festival.

Dimanche 9 août

17h00 Tous en chœur les voix lyriques des master classes du festival (Eglise Saint-Majan)

18h30 Ravel combo Jazz Dix musiciens sur scène, des cuivres sonnant sans trébucher sur les grands succès musicaux de plusieurs générations.

HOTEL DES MONNAIES

De 17h00 à 19h00 du mercredi 5 août au dimanche 16 août

Exposition exceptionnelle À découvrir absolument !

« Une expo dans le vent, un voyage dans le temps »

Song d’une nuit d’été a la chance d’accueillir l’une des plus belles collections d’instruments anciens et contemporains de la famille des cuivres.

Dans une visite ludique et musicale Guy Estimbre, musicologue et musicien multi-instrumentiste raconte l’histoire de ces instruments qu’il joue, du cor à la sacqueboute et au serpent… Atelier et démonstration de restauration d’instruments en complément de la visite.

AUBERGE de l’ABBAYE

19h30 mercredi 5 août

« Une soirée en Argentine »

avec le Trio TIKISMIKIS

L’Argentine ne se résume pas à Buenos Aires ni sa musique au seul tango !

Passez à table, nous vous invitons au voyage…

Découverte culturelle, musicale et gastronomique dans votre assiette des choripan à la sauce chimichurri, et au violon, à la guitare, au bombo, ou au bandonéon les musiciens argentins Luciano Luna, Marco Grancelli et la violoniste franco-espagnole Chloé Bousquet.

Dîner-concert 115 € Places limitées, réservation indispensable.

LES MASTER CLASSES

du lundi 3 août au dimanche 9 août

OSEZ L’AVENTURE ARTISTIQUE !

4 propositions de stages ouverts à tous Voix lyrique

Accordéon Chanson/musiques actuelles Violon

Tous les cours sont assurés par des professeurs qualifiés, ayant le goût de la transmission et l’expérience de l’enseignement. Tous les professeurs sont eux-mêmes des artistes.

Dans une ambiance chaleureuse et positive d’université d’été, les master classes de Song d’une nuit d’été offrent à tous l’opportunité de dépasser ses limites et de découvrir ou d’approfondir sa technique et sa pratique musicale.

Les master classes s’achèvent sur scène par un concert en public.

Pour les élèves accès gratuit à l’un des concerts de leur choix du festival et tarif réduit pour les autres.

Toutes les infos et les tarifs sur le site www.songdunenuitdete.com

Informations au 06 62 06 18 14

Prix 20€ 15€/adhérent 50€/3pass concerts

Inscriptions/billetterie HelloAsso/Song d’une nuit d’été .

Place St Majan Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie sandrine@songdunenuitdete.com

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English : DUO D’ÉCHASSIERS MUSICIENS

SONG D’UNE NUIT D’%C9T%C9 FESTIVAL, AUGUST 3–9, 2026

Thursday, August 6

6:00 p.m.: The exhibitors’ village, bar, and food vendors open.

6:30 p.m. and 9:00 p.m.: Les Mandadores—a duo of accordion and violin players—performing as they wander through the streets

Free

For more information, call 06 62 06 18 14

Concert prices: 20? 15? for members 50? for a 3-concert pass

L’événement DUO D’ÉCHASSIERS MUSICIENS Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-07-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB