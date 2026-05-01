VIDE GRENIER Villemagne-l’Argentière
VIDE GRENIER Villemagne-l’Argentière dimanche 12 juillet 2026.
Villemagne-l’Argentière
VIDE GRENIER
Villemagne-l’Argentière Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Vide grenier toute la journée dans le village de Villemagne l’Argentière organisé par l’association les choeurs de l’Argentière
Réservations d’emplacement 06 70 33 12 85
Vide grenier toute la journée dans le village de Villemagne l’Argentière organisé par l’association les choeurs de l’Argentière
Réservations d’emplacement 06 70 33 12 85 .
Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 70 33 12 85
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English :
All-day yard sale in the village of Villemagne l’Argentière, organized by the association Les Chœurs de l’Argentière
To reserve a spot, call 06 70 33 12 85
L’événement VIDE GRENIER Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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