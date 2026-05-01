Villemagne-l’Argentière

VIDE GRENIER

Villemagne-l’Argentière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Vide grenier toute la journée dans le village de Villemagne l’Argentière organisé par l’association les choeurs de l’Argentière

Réservations d’emplacement 06 70 33 12 85

Vide grenier toute la journée dans le village de Villemagne l’Argentière organisé par l’association les choeurs de l’Argentière

Réservations d’emplacement 06 70 33 12 85 .

Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 70 33 12 85

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English :

All-day yard sale in the village of Villemagne l’Argentière, organized by the association Les Chœurs de l’Argentière

To reserve a spot, call 06 70 33 12 85

L’événement VIDE GRENIER Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB