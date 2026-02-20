Atelier créatif tableau tactile rue Dixmude Lesneven

Atelier créatif tableau tactile

rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère

Début : 2026-03-18 14:30:00

fin : 2026-03-18 16:00:00

Date(s) :

2026-03-18

Dans le cadre de l’exposition sur le regard, nous allons faire un tableau tactile. Doux, lisse, poilu, piquant… nous allons nous amuser avec différentes matières et sensations. .

rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47

