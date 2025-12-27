Atelier créatif textile « Redonner vie à un doudou », Médiathèque de la Canopée Paris

Lors de cet atelier, les enfants deviennent de vrais petits enquêteurs et mènent l’enquête pour retracer le parcours d’un vêtement :

-d’où viennent les matières premières ?

– comment est-il fabriqué ?

– comment voyage-t-il jusqu’à nous ?

– et surtout… que peut-on faire pour éviter le gaspillage ?

À travers un jeu ludique et interactif, les enfants découvrent le cycle de vie des vêtements et comprennent leur impact sur l’environnement, tout en réfléchissant à des solutions simples et concrètes : réparer, recycler, transformer.

Puis, place à la création ! A partir de chutes de tissus, les enfants imaginent leur doudou. Une façon amusante de donner une seconde vie aux textiles oubliés.

Un atelier pour apprendre en s’amusant, développer sa créativité et repartir avec une création 100% faite main.

Entrée libre, pour enfants de 6 à 11 ans

Sur inscription obligatoire

Le samedi 20 juin 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 11 ans.

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris

+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee



