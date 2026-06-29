Atelier créatif une carte poch’tale Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime
Atelier créatif une carte poch’tale Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime mardi 11 août 2026.
Sainte-Maxime
Atelier créatif une carte poch’tale
Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 14:00:00
fin : 2026-08-11 15:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Peinture, dessin, collage et bien plus encore cet été, l’art devient un terrain de jeu pour la créativité des jeunes !
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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70
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English : Creative workshop: a pocket-style card
Painting, drawing, collage, and much more: this summer, art becomes a playground for young creativity!
A STENCIL POSTCARD
Using a stencil and a bit of paint, create a holiday postcard unlike any other—a 100% unique keepsake, bursting with color and imagination, and reflecting your own personal style!
L’événement Atelier créatif une carte poch’tale Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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