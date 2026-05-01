Atelier créatif visages en carton Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux

Scorbé-Clairvaux

Atelier créatif visages en carton

Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie Scorbé-Clairvaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:30:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

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Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 41 60 mediatheque.scorbe-clairvaux@grand-chatellerault.fr

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English : Atelier créatif visages en carton

L’événement Atelier créatif visages en carton Scorbé-Clairvaux a été mis à jour le 2026-04-29 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne