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Atelier créatif visages en carton Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux

Atelier créatif visages en carton Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux

Atelier créatif visages en carton Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux samedi 30 mai 2026.

Lieu : Médiathèque L'arche des mots

Adresse : 2 place de la mairie

Ville : 86140 Scorbé-Clairvaux

Département : Vienne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Scorbé-Clairvaux

Atelier créatif visages en carton

Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie Scorbé-Clairvaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :
2026-05-30

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Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 41 60  mediatheque.scorbe-clairvaux@grand-chatellerault.fr

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English : Atelier créatif visages en carton

L’événement Atelier créatif visages en carton Scorbé-Clairvaux a été mis à jour le 2026-04-29 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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