Heure du conte spéciale art Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux
Heure du conte spéciale art Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux samedi 13 juin 2026.
Scorbé-Clairvaux
Heure du conte spéciale art
Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie Scorbé-Clairvaux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-13 11:30:00
Date(s) :
2026-06-13
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Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 41 60 mediatheque.scorbe@grand-chatellerault.fr
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English : Heure du conte spéciale art
L’événement Heure du conte spéciale art Scorbé-Clairvaux a été mis à jour le 2026-04-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne