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Heure du conte spéciale art Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux

Heure du conte spéciale art Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux

Heure du conte spéciale art Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux samedi 13 juin 2026.

Lieu : Médiathèque L'arche des mots

Adresse : 2 place de la mairie

Ville : 86140 Scorbé-Clairvaux

Département : Vienne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Scorbé-Clairvaux

Heure du conte spéciale art

Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie Scorbé-Clairvaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-13 11:30:00

Date(s) :
2026-06-13

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Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 41 60  mediatheque.scorbe@grand-chatellerault.fr

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English : Heure du conte spéciale art

L’événement Heure du conte spéciale art Scorbé-Clairvaux a été mis à jour le 2026-04-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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