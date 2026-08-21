ATELIER CRÉATION BIJOUX ET ACCESSOIRES UPCYCLÉS, Maison de quartier Saint Jacques, Grande-Synthe
mercredi 23 septembre 2026 · Maison de quartier Saint Jacques · Grande-Synthe
Informations pratiques
ATELIER CRÉATION BIJOUX ET ACCESSOIRES UPCYCLÉS Mercredi 23 septembre, 14h30 Maison de quartier Saint Jacques Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T14:30:00+02:00 – 2026-09-23T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-23T14:30:00+02:00 – 2026-09-23T16:30:00+02:00
Les accessoires et bijoux upcyclés sont créés à partir de matériaux récupérés (chutes de cuir et de tissu, capsules de café, plastique, bois, pneus, chaînes anciennes). Ils allient créativité, mode responsable et réduction des déchets.
On retrouve notamment des bijoux artisanaux (boucles doreilles, colliers, bracelets) et des accessoires de mode (sacs, ceintures, porte-clés), souvent uniques, durables et esthétiques, valorisant léconomie circulaire et léthique écologique.
Atelier animé par Zéloulie une intervenante expérimente.
Maison de quartier Saint Jacques rue Bach 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]
Rien ne se perd, tout se transforme en style.Atelier Parents/Enfants à partir de 7 ans.
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