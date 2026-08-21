CARTONNAGE G I, Maison de quartier du Courghain, Grande-Synthe

Informations pratiques

CARTONNAGE G I 4 septembre 2026 – 2 juillet 2027, certains vendredis Maison de quartier du Courghain Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-04T13:30:00+02:00 – 2026-09-04T16:30:00+02:00

Fin : 2027-07-02T13:30:00+02:00 – 2027-07-02T16:30:00+02:00

Maison de quartier du COURGHAIN

Un atelier de cartonnage créatif est une activité manuelle qui consiste à fabriquer des objets solides et décoratifs à partir de carton, puis à les habiller avec du papier, du tissu ou d’autres matériaux.

Les réalisations peuvent être très variées : boîtes de rangement, coffrets à bijoux, porte-documents, albums photo, vide-poches, etc

Le cartonnage est accessible aux débutants comme aux personnes plus expérimentées.

Maison de quartier du Courghain 59760 Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]

Maison de quartier du COURGHAIN Un atelier de cartonnage créatif est une activité manuelle qui consiste à fabriquer des objets solides et décoratifs à partir de carton, puis à les habiller avec du…