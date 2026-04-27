Atelier création de peinture végétale chez Mow and My Passage du Rocher Pornic

Pornic

Atelier création de peinture végétale chez Mow and My

Passage du Rocher Mow and My Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 11:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Atelier création de peinture végétale à Pornic avec les Ateliers de Maia !

Une fois bien installé, Maia vous guide pas à pas dans cet atelier manuel à la fois écologique et économique !

Programme

À partir de légumes et d’épices, créez de la peinture végétale puis testez-la sur des feuilles type Canson et/ou sac en tissu. Avec de simples ingrédients naturels, il est possible de créer de la peinture semblable à celle de l’aquarelle. Un atelier DIY créatif qui permet d’adopter une démarche zéro déchet dans le monde de l’art.

Les plus

Cette technique est à la fois saine pour la planète et pour l’homme car elle est naturelle et sans risque pour la santé en raison de l’absence de substances toxiques, solvants et autres allergènes.

Cet atelier est également parfait pour les plus petits car il permet de patouiller, expérimenter et développer tous les sens.

Bon à savoir

Information et réservation par téléphone au 06 19 46 42 65 (places limitées)

Public à partir de 4 ans

Les participants repartent avec leurs créations

Tout le matériel est fourni

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Passage du Rocher Mow and My Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 46 42 65 camille.olivier444@gmail.com

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English :

Vegetable paint workshop in Pornic with Les Ateliers de Maia!

L’événement Atelier création de peinture végétale chez Mow and My Pornic a été mis à jour le 2026-04-24 par I_OT Pornic