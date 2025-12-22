Concert de Marine Allain au Bar le Phare, Plage de la Source Pornic

Concert de Marine Allain au Bar le Phare

Plage de la Source Bar Le Phare Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13 21:00:00

2026-02-13 2026-06-12

Rendez vous à la Thalasso de Pornic ! Soirée musique tous les vendredis au Bar Le Phare qui offre une magnifique vue sur l’océan et se prolonge à l’extérieur par un ponton.

Bercée par les musiques polyphoniques et nourrrie au jazz, suivi d’une immersiondans le monde de la pop et de la soul, Marine Allain est aujourd’hui gorogée de ce mix à la fois suave, sensible et pimenté. .

Plage de la Source Bar Le Phare Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 68 16

Rendezvous at the Thalasso de Pornic! Music evenings every Friday at Bar Le Phare, with its magnificent ocean views and outdoor pontoon.

