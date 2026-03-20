Tournoi de football jeunes et séniors Rue Colonel Bézier Pornic

Tournoi de football jeunes et séniors

Rue Colonel Bézier City stade Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Tournois (jeunes et séniors) organisé par le Football Club Goélands de Sainte-Marie-sur-mer

Au programme

Le FC Goélands Sainte-Marie-sur-Mer vous donne rendez-vous pour son grand temps fort de la saison ses tournois annuels de football ! Durant tout un week-end, le ballon rond est à l’honneur dans une ambiance conviviale et familiale.

Samedi 13 juin Place à la jeunesse ! Près de 400 jeunes talents fouleront la pelouse pour une journée riche en émotions et en esprit d’équipe.

Dimanche 14 juin Place aux aînés avec le tournoi seniors, réunissant plus de 140 joueurs prêts à en découdre (sportivement !) pour décrocher le trophée.

Que vous soyez passionné de sport, parent de joueur ou simplement de passage, venez encourager les équipes et profiter de l’énergie communicative de cet événement incontournable de la vie locale. .

Rue Colonel Bézier City stade Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire jacques.suhard0963@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Youth and senior tournaments organized by the Sainte-Marie-sur-mer Goélands Football Club

L’événement Tournoi de football jeunes et séniors Pornic a été mis à jour le 2026-03-18 par I_OT Pornic