Atelier Création d’un Amigurimi La Baule-Escoublac
Atelier Création d’un Amigurimi La Baule-Escoublac mardi 21 avril 2026.
La Baule-Escoublac
Atelier Création d’un Amigurimi
Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:00:00
fin : 2026-04-21 16:00:00
Date(s) :
2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23
Viens découvrir les secrets de la création d’un amigurimi (peluche en crochet).
Atelier pour les 11/15 ans. .
Place des Salines La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15 contact@mjclabaule.fr
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English :
L’événement Atelier Création d’un Amigurimi La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44
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