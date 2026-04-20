La Baule-Escoublac

Atelier Création d’un Amigurimi

Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:00:00

fin : 2026-04-21 16:00:00

Date(s) :

2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23

Viens découvrir les secrets de la création d’un amigurimi (peluche en crochet).

Atelier pour les 11/15 ans. .

Place des Salines La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15 contact@mjclabaule.fr

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English :

L’événement Atelier Création d’un Amigurimi La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44