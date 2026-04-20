Stage Cirque et acrobaties Place des Salines La Baule-Escoublac

La Baule-Escoublac

Stage Cirque et acrobaties

Place des Salines MJC La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:00:00

fin : 2026-04-23 15:30:00

Date(s) :

2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24

Inscrivez-vous dès à présent au stage de cirque et d’acrobaties, animé par Richard BERNARDEAU.

Pour les 6/10 ans. .

Place des Salines MJC La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15 contact@mjclabaule.fr

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English :

L’événement Stage Cirque et acrobaties La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44