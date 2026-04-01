Stage Théâtre Place des Salines La Baule-Escoublac

La Baule-Escoublac

Stage Théâtre

Place des Salines MJC La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 13:30:00

fin : 2026-04-24 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24

Inscrivez-vous dès à présent au stage de théâtre avec Alexis Djakeli

Pour les enfants à partir de 9 ans mais également pour les adolescents et les adultes avec Alexis Djakeli , artiste peintre et metteur en scène franco-géorgien.

Vous pouvez apporter votre pique-nique si vous le souhaitez. .

Place des Salines MJC La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15 contact@mjclabaule.fr

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English :

L’événement Stage Théâtre La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44