Atelier Création d’un mobile Musée des Enfants Préau des Accoules Marseille 2e Arrondissement
Atelier Création d’un mobile Musée des Enfants Préau des Accoules Marseille 2e Arrondissement jeudi 9 juillet 2026.
Marseille 2e Arrondissement
Atelier Création d’un mobile
Jeudi 9 juillet 2026 de 15h à 16h.
Vendredi 17 juillet 2026 de 15h à 16h.
Mercredi 22 juillet 2026 de 15h à 16h. Musée des Enfants Préau des Accoules 29 Montée Des Accoules Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-22 16:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-17 2026-07-22
Le musée propose à certaines dates des ateliers et visites dédiés aux enfants et aux familles, autour des expositions temporaires.Enfants
Passez faire un tour au musée pour un atelier de création de mobile (décoration suspendue), guidé par le petit questionnaire de personnalité de l’art de grandir !
Les réponses à ces questions rigolotes déboucheront sur la fabrication d’un mobile surprise une plongée dans les œuvres de l’exposition !
• Enfants de 6 à 12 ans
• Durée 1h
• Sur réservation au 04 13 94 83 85 ou resa-preaudesaccoules@marseille.fr .
Musée des Enfants Préau des Accoules 29 Montée Des Accoules Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 83 85 resa-preaudesaccoules@marseille.fr
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English :
On selected dates, the museum offers workshops and tours for children and families, focusing on the temporary exhibitions.
L’événement Atelier Création d’un mobile Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Ville de Marseille
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