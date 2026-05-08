Pleine Lune Toto (Mohamed Mahmud Mohamed Ibrahim) Mucem Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Pleine Lune Toto (Mohamed Mahmud Mohamed Ibrahim)

Jeudi 2 juillet 2026 à partir de 20h. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Les danseurs et chorégraphes Toto et Islam Elarabi œuvrent chacun à leur manière à la fusion du mahraganat, le son de la révolution égyptienne , et de la danse contemporaine dans le duo Pleine Lune et le solo Just one Tile.

Deux réappropriations très personnelles d’un mouvement culturel et social qui incarne le cœur et l’âme des quartiers pauvres du Caire. Entre histoire et modernité, musiques traditionnelles et sons électroniques.

Tout public. Son fort. .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 99 02 50

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English :

Dancers and choreographers Toto and Islam Elarabi ?uvre each in their own way to fuse mahraganat, the sound of the Egyptian revolution , with contemporary dance in the duet Pleine Lune and the solo Just one Tile.

L’événement Pleine Lune Toto (Mohamed Mahmud Mohamed Ibrahim) Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille