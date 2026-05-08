Conférences et rencontres au musée Regards de Provence Avenue Vaudoyer Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Conférences et rencontres au musée Regards de Provence

Samedi 9 mai 2026 à partir de 15h.

Samedi 6 juin 2026 à partir de 15h.

Samedi 27 juin 2026 à partir de 15h. Avenue Vaudoyer Allées Regards de Provence Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-05-09 2026-06-06 2026-06-27

Au-delà des œuvres vivez l’art autrement !

Autour des expositions temporaires et des collections permanentes, le musée accueille des conférences pour découvrir ou approfondir l’oeuvre d’un artiste.







Samedi 9 mai à 15h

François Thomazeau Eller, peintre du Marseille des Années Folles Lucien Roudier, dit Eller, fut l’une des figures marquantes du Marseille d’avant-guerre, peintre-reporter de la vie urbaine, dont l’œuvre moderne et expressive capte avec intensité les nuits, les foules et les marges de la ville.







Samedi 6 juin à 15h

Jean-Marie Homet Marseille, le monde des bateaux Jean-Marie Homet, capitaine au long cours et historien, présente Marseille Le monde des bateaux, un ouvrage qui retrace 2600 ans d’histoire maritime du Vieux-Port, des Grecs de Massalia au XXIᵉ siècle, et rend hommage à une ville façonnée par les navires, entre échanges, innovations et mémoire vivante du large.







Samedi 27 juin à 15h Claude Michel Pierre Girieud, peintre provençal, pionnier de l’art moderne Claude Michel nous invite à découvrir la vie et l’œuvre du peintre provençal Pierre Girieud (1876-1948), figure pionnière de l’art moderne, dont la carrière internationale et la palette expressive, nourrie par la Provence et les avant-gardes européennes, témoignent d’une recherche constante entre couleur, émotion et innovation. .

Avenue Vaudoyer Allées Regards de Provence Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Beyond the works: experience art differently!

L’événement Conférences et rencontres au musée Regards de Provence Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille