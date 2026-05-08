El Sett Marwan Hamed (sous réserve) Mucem Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

El Sett Marwan Hamed (sous réserve)

Mercredi 1er juillet 2026 à partir de 21h45. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 21:45:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Oum Kalthoum reste un symbole d’émancipation pour les femmes du monde arabe. Originaire d’un petit village du delta du Nil, la chanteuse s’est élevée contre les contraintes d’une société conservatrice réduisant les femmes au silence. VOST

Enfant, elle chantait déguisée en garçon, confrontée au rejet d’un talent qui allait pourtant marquer des générations. Après L’Immeuble Yacoubian, son premier film, adapté du roman éponyme de l’écrivain égyptien Alaa al-Aswany, Marwan Hamed explore le parcours de cette icône et offre à une nouvelle génération le miroir d’une femme libre, engagée, inoubliable.

En coréalisation avec Les Écrans du Sud (festival Ciné Plein-Air Marseille) et le Mucem.

Place d’Armes du Fort saint Jean .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Oum Kalthoum remains a symbol of emancipation for women in the Arab world. Hailing from a small village in the Nile delta, the singer rose up against the constraints of a conservative society that silenced women. VOST

L’événement El Sett Marwan Hamed (sous réserve) Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille