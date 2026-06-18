Atelier Création d’une décoration avec l’objet livre Rue de la Courberie Plancoët samedi 4 juillet 2026.

Plancoët

Atelier Création d’une décoration avec l’objet livre

Rue de la Courberie Bibliothèque municipale Plancoët Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:30:00

fin : 2026-07-04 12:30:00

Date(s) :

2026-07-04

La bibliothèque de Plancoët vous propose un moment créatif autour de l’objet livre

À l’occasion de l’été, la bibliothèque vous propose de fabriquer une jolie décoration grâce à un ancien livre.

Cet atelier est ouvert à tous, laissez-vous tenter !

N’hésitez pas à ramener de jolies fleurs (fraiches ou séchées), de petits branchages, de jolies décorations pour créer le plus beau livre.

La bibliothèque ne pourra fournir que quelques livres pour l’animation, malheureusement il n’y en aura pas pour tout le monde, les livres reliés étant rares en bibliothèque. N’hésitez donc pas à ramener un de vos livres pour cette animation, ce livre devra être relié et posséder plus de 150 pages pour un bel effet.

Dans une idée de partage si chacun ramène un quelque chose on peut réaliser de très belles créations.

Atelier limité à 10 personnes.

Sur inscription.

Pour les adolescents et les adultes. .

Rue de la Courberie Bibliothèque municipale Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 84 39 05

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English :

L’événement Atelier Création d’une décoration avec l’objet livre Plancoët a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme