Atelier création en laine de mouton Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan
Atelier création en laine de mouton Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan mardi 11 août 2026.
Saint-Lary-Soulan
Atelier création en laine de mouton
Maison du Patrimoine 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-11 12:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Atelier création en laine de mouton Animation autour de la laine, découvrez l’artisanat de la laine et le travail manuel local. Chaque participant repartira avec sa propre création broche, petit personnage, décoration, etc. Réalisation à la main, à partir de laine locale avec L’atelier de Karina .
A partir de 9 ans. 7 personnes max. Prix 5€. Sur réservation au 05 62 40 87 86 .
Maison du Patrimoine 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86 patrimoine@saintlary.com
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English :
Sheep’s wool creative workshop: Discover wool and local handicrafts. Each participant will leave with his or her own creation: brooch, small character, decoration, etc. Handmade from local wool with L’atelier de Karina .
L’événement Atelier création en laine de mouton Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de St Lary|CDT65
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