PATOULAND HARIBO au village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
PATOULAND HARIBO au village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan mercredi 5 août 2026.
Saint-Lary-Soulan
PATOULAND HARIBO au village
SAINT-LARY-SOULAN Nouvelle place OT Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:00:00
fin : 2026-08-05 19:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Le Patouland est un espace convivial et ludique pour les familles. Vous le retrouverez à Saint-Lary sur la nouvelle place à côté de l’office de tourisme.
Tout au long de l’été, de nombreuses activités vous attendent, pour les tout-petits jusqu’aux plus grands draisiennes, jeux de ballons, slackline, pêche aux canards, piscine à balles, dessins, etc.
Patouland, c’est le lieu où s’amuser en famille !
Gratuit. .
SAINT-LARY-SOULAN Nouvelle place OT Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com
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English :
Patouland is a family-friendly play area. You’ll find it in Saint-Lary on the new square next to the tourist office.
All summer long, a wide range of activities awaits you, from toddlers to adults: draisies, ball games, slackline, duck fishing, ball pool, drawing, etc.
Patouland is the place for family fun!
L’événement PATOULAND HARIBO au village Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-01 par OT de St Lary|CDT65
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